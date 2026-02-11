TOKİ Çankırı kura çekimi CANLI İZLE | İşte 500 Bin Sosyal Konut Çankırı kura sonuçları TOKİ tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Çankırı’da yapılacak 1.753 konut için kura sürecine girildi. Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimi canlı yayın saatini ve kura sonuçlarını merak ediyor. İşte detaylar…