TOKİ Çankırı kura çekimi CANLI İZLE | İşte 500 Bin Sosyal Konut Çankırı kura sonuçları

- TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut projesi kapsamında Çankırı'da yapılacak 1.753 konut için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.
- Çekiliş, saat 11.00'de başlayacak ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
- Sonuçlar, noter onayı sonrası e-Devlet ve TOKİ'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak.
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kura çekimleri devam ediyor.
Proje kapsamında Çankırı’da hayata geçirilecek 1.753 konut için kura heyecanı başladı.
Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş öncesinde binlerce vatandaş sonuçlara kilitlenirken, gözler 11 Şubat’ta yapılacak organizasyona çevrildi.
Başvuru yapan vatandaşlar, isim listeleri ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.
Peki, TOKİ Çankırı kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
Çankırı’da TOKİ tarafından inşa edilecek 1.753 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.
Noter gözetiminde yapılacak çekilişle birlikte, ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar netlik kazanacak. Saat 11.00’de başlayacak organizasyon, YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ ÇANKIRI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Çankırı’da gerçekleştirilen TOKİ kura çekiminin ardından hak sahipliği sonuçları, noter onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte resmi kanallar üzerinden duyurulacak.
Toplu Konut İdaresi’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak listelerle birlikte, bilgiler eş zamanlı olarak e-Devlet sistemine de aktarılacak.
Sonuçları öğrenmek isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle e-Devlet sistemine giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.