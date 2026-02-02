TOKİ Elazığ Kura Çekilişi Canlı İzle: 2 Şubat 2026 Elazığ TOKİ Kura Sonuçları İsim Listesi Sorgulama TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ’da beklenen kura süreci başlıyor. Peki, TOKİ Elazığ kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte TOKİ Elazığ kura çekimi canlı yayın bilgileri…

Göster Hızlı Özet TOKİ'nin Elazığ'da gerçekleştirdiği sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 2 Şubat 2026'da yapılıyor.

Çekiliş sonuçları, e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

Çekiliş, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayımlanacak ve sonuçlar dijital platformlara yüklenecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Elazığ'da yürütülen çalışmaların en kritik aşamasına gelindi. Kent genelinde yapımı planlanan 3 bin 825 adet 1+1 ve 2+1 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştiriliyor. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği TOKİ Elazığ kura sonuçları, çekilişin ardından e-Devlet ve TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, asil hak sahipleri isim listesi ve canlı kura yayınına ilişkin tüm detayları araştırıyor. İşte detaylar… TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAÇTA? Elazığ genelinde inşa edilecek yeni yaşam alanlarının hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de noter gözetiminde yapılacak. Elazığ Merkez ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde planlanan çekilişler gün boyunca sürecek. TOKİ, çekilişleri resmî YouTube hesabı üzerinden eş zamanlı olarak yayımlayarak, başvuru sahiplerinin sonuçları anlık takip etmesine olanak tanıyacak. TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR? Kura çekiminin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahiplerine ait isim listeleri kısa süre içinde dijital platformlara yüklenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, sonuçlarını iki resmi kanal üzerinden kolayca sorgulayabilecek. Hak sahipliği bilgilerine ulaşmak isteyenler, e-Devlet Kapısı üzerinden "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmetine T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak bireysel sonuçlarını görüntüleyebilecek. Ayrıca TOKİ'nin resmî internet sitesiolan toki.gov.tr adresinde yer alan kura sonuçları bölümünden tüm isim listeleri erişime açılacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü nedeniyle eğitime 1 gün ara

Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Göç İdaresi'nde açıklama