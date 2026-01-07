TOKİ Iğdır kura çekimi 2026: Kura çekimi saat kaçta yapılacak, CANLI İZLE

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır TOKİ kura çekimi için beklenen gün geldi.

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak sürdürülen sosyal konut kuralarında bugün Iğdır ili için hak sahipleri belirlenecek.

Iğdır’da yapılacak 1.200 konut için gerçekleştirilecek kura çekimi, noter huzurunda yapılacak olup başvuru sahipleri tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor.

Süreci salonda izleme imkanı bulamayan vatandaşlar için kura çekimi canlı yayın olarak da takip edilebilecek.

Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

Başvuru yapan binlerce kişi ise “Iğdır TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, canlı yayın linki nerede ve kura sonuçları nasıl sorgulanır” sorularına yanıt arıyor.

TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kentte inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 7 Ocak Çarşamba günü Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak.

Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, başvuru sahiplerinin süreci anlık olarak takip edebilmesi için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ IĞDIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sosyal konut projesine başvuru yapan binlerce vatandaş, hak sahipliği durumlarını öğrenmek için sorgulama sürecinin başlamasını bekliyor.

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte Iğdır TOKİ kura sonuçları, e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak asil ya da yedek listede yer alıp almadıklarını kolayca görüntüleyebilecek.