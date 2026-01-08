İstanbul'da uçak, şiddetli fırtına nedeniyle pisti pas geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Marmara Bölgesi genelinde şiddetli lodos etkili oluyor...

İstanbul’da da şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İSTANBUL'DA LODOS

Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar etkisini artırdı.

FIRTINA HAVA ULAŞIMINI ETKİLEDİ

Şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan bazı uçaklar pistti pas geçmek zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

Havada tur atan bazı uçaklar yakıt kritiğine girdiğinden dolayı çevre havalimanlarına yönlendirildi.

UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Öte yandan, Sabiha Gökçen'a iniş yapmak için alçalan bir uçağın, şiddetli fırtına sebebiyle pisti pas geçmek zorunda kaldığı anlar da kameralara yansıdı.

Yetkililer şiddetli rüzgarın önümüzdeki saatlerde de devam edeceğini vurguladı.