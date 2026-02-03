Abone ol: Google News

TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 3 Şubat TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama

Kayseri’de ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaşın gözü TOKİ kura çekimine çevrildi. Peki, TOKİ Kayseri kura çekimi saat kaçta başlayacak, nereden izlenir? İşte canlı yayın bilgileri ve kura sonuçları sorgulama…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 10:15
TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 3 Şubat TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama
  • Kayseri'de 7 bin 562 sosyal konut için kura çekimi 3 Şubat Salı günü saat 11.00'de yapılacak.
  • Kura çekilişi, TOKİ'nin YouTube kanalında canlı yayınlanacak ve sonuçlar resmi internet sitesinde paylaşılacak.
  • Vatandaşlar sonuçları e-Devlet üzerinden kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri’de yürütülen çalışmalarda kritik aşamaya gelindi.

Kent genelinde yapılacak 7 bin 562 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, bugün yapılacak.

Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Peki, TOKİ Kayseri kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar…

KAYSERİ KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Kentte yapılacak sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura, 3 Şubat Salı günü saat 11.00’de Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Büyük ilgi gören kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla vatandaşlarla buluşturulacak.

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

Noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Aynı zamanda bilgiler e-Devlet sistemine de aktarılacak.

Bu sayede 1+1 ve 2+1 konutlar için belirlenen asil ve yedek hak sahipleri sonuçları aynı gün içerisinde görüntüleyebilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

İç Haber Haberleri