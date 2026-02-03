TOKİ Kayseri kura çekimi CANLI İZLE | 3 Şubat TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri’de yürütülen çalışmalarda kritik aşamaya gelindi.

Kent genelinde yapılacak 7 bin 562 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, bugün yapılacak.

Başvuru yapan binlerce vatandaş, kura canlı yayın bilgilerini araştırmaya başladı.

Peki, TOKİ Kayseri kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? İşte detaylar…

KAYSERİ KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Kentte yapılacak sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura, 3 Şubat Salı günü saat 11.00’de Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Büyük ilgi gören kura çekilişi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınla vatandaşlarla buluşturulacak.

KAYSERİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA

Noter işlemlerinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları, Toplu Konut İdaresi’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Aynı zamanda bilgiler e-Devlet sistemine de aktarılacak.

Bu sayede 1+1 ve 2+1 konutlar için belirlenen asil ve yedek hak sahipleri sonuçları aynı gün içerisinde görüntüleyebilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet’e T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.