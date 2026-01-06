TOKİ Mardin kura çekimi 2026 canlı izle: Mardin TOKİ kura çekimi kaçta, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri gündemde.

Adıyaman’da başlayan süreçte gözler şimdi Mardin’e çevrildi.

Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Mardin kura çekiminin canlı yayın bilgilerini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını yakından takip ediyor.

Takvime göre kura çekimleri, iller bazında aşamalı olarak ilerleyecek ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Her il ve projeye ait kura sonuçları, çekilişlerin yapılmasının ardından TOKİ tarafından duyurulacak.

Peki, TOKİ Mardin kura çekimi saat kaçta yapılacak, nereden izlenecek?

MARDİN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Mardin’de yapılacak kura çekiminin tarihi netleşti.

Kentte başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla beklediği kura, 6 Ocak’ta saat 11.00’de noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri TOKİ tarafından ilan edilecek.

Hak sahipliği durumunu öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlara iki resmî kanal üzerinden ulaşabilecek. Vatandaşlar, TOKİ’nin resmî internet sitesi ile e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulama yapabilecek.

