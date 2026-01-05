TOKİ VAN VE SİİRT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2026 Van ve Siirt TOKİ kurası saat kaçta, nereden izlenir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce farklı illerde tamamlanan çekilişlerin ardından, bu kez Van ve Siirt için geri sayım başladı.

Hak sahiplerinin noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde belirleneceği kura çekimlerinde, sosyal konutlar için asil ve yedek listeler oluşturulacak.

Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği çekilişlere ilişkin tarih ve saat bilgileri TOKİ tarafından açıklandı.

Peki, TOKİ Van ve Siirt kura çekimi saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

VAN - SİİRT KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde Van ve Siirt etapları için önemli bir aşamaya geçildi. Yapılan resmî duyuruya göre, her iki ilde inşa edilecek konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

TOKİ kura çekimi canlı izle

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, asil ve yedek hak sahipleri listeleri kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ, kura sonuçlarını kendi resmî internet sitesi aracılığıyla ilan edecek. Adaylar, TOKİ’nin resmî web sitesi üzerinden yayımlanan listelerden isimlerini kontrol edebilecek.

Bunun yanı sıra sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinden de erişim sağlanabilecek. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle giriş yaparak başvuru sonuçlarını güvenli şekilde görüntüleyebilecek.