TOKİ Yozgat kura çekimi CANLI İZLE: Yozgat 2 bin 858 konut kura çekilişi sonuçları

TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bugüne kadar 50 ilde tamamlanan çekilişlerle 177 bin konutun sahipleri belirlendi. Bu hafta gözler kura programına dahil edilen yeni şehirlere çevrildi.

Kura takviminde yer alan iller arasında bulunan Yozgat’ta başvuru yapan binlerce vatandaş, 2 bin 858 sosyal konut için gerçekleştirilecek çekilişin saatini ve canlı yayın detaylarını araştırıyor.

TOKİ YOZGAT KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Yozgat’ta inşa edilecek konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi netleşti. Yapılan açıklamaya göre, Yozgat kura çekimi 9 Şubat günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Binlerce vatandaşın başvurduğu projede, çekiliş noter huzurunda yapılacak ve süreç TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ tarafından gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından, hak sahibi olan vatandaşlar sonuçları resmi platformlar üzerinden kolayca öğrenebilecek.

Başvuru sonuçlarına, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi aracılığıyla erişim sağlanacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak kendilerine ait bilgilere güvenli şekilde ulaşabilecek.

