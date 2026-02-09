Trafikte telefon kullanan yandı: İşte 2026’nın zamlı ceza tarifesi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu’nda yeni haftada görüşülmeye devam edilecek kanun teklifiyle birlikte, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yaptırımların önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

Düzenleme kapsamında özellikle hız ihlalleri, acil durum araçlarına yol vermeme ve trafikte saldırgan davranışlar daha ağır cezalarla karşılık bulacak.

Teklife göre, yerleşim yerlerinde hız sınırını aşan sürücüler hem para cezası hem de ehliyete el koyma yaptırımıyla karşı karşıya kalacak.

Hız limitini 46-55 kilometre arasında aşanların ehliyetlerine 30 gün, 56-65 kilometre arasında aşanların 60 gün, 66 kilometrenin üzerinde aşanların ise 90 gün süreyle el konulacak.

YENİ CEZALAR YOLDA

Düzenlemede, ambulans, itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele araçlarına yol vermeyen sürücüler için 46 bin lira idari para cezası öngörülüyor.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden, araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere ise 180 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetleri 2 ay süreyle geri alınacak.

Ayrıca kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına neden olan sürücülerin de ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.

TRAFİKTE TELEFON KULLANAN YANDI

Düzenlemeye göre, araç kullanırken cep telefonu ile konuşan sürücülere 5 bin lira, alkollü şekilde direksiyon başına geçenlere ise 25 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Bunun yanı sıra, trafik kurallarının ihlal edilmesini teşvik eden görüntüleri sosyal medya ve dijital platformlarda paylaşan kişiler de 25 bin lira ceza ile karşı karşıya kalacak.