Toz bulutu Şanlıurfa'yı kızıla boyadı

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerinde etkili oldu. Özellikle Ceylanpınar ilçesinde semaları kaplayan toz nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

TOZ BULUTU MERKEZE ULAŞTI

İlerleyen saatlerde toz bulutu Şanlıurfa merkeze kadar ulaşırken, ilçe adeta kızıla büründü. Yetkililer, özellikle çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların solunum yolu rahatsızlığı yaşayabileceğini belirterek dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yılda birkaç kez yoğun toz bulutuyla karşılaştıklarını söyleyen esnaf, tozun etkili olduğu günlerde vatandaşların evlerinden çıkmadığını ve alışverişin azaldığını ifade etti.