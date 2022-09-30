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    Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı

    Trabzon Ortahisar'da bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Seken kurşunlardan biri ise yolda yürüyen kişinin yüzüne isabet etti.
    • 30.09.2022 - 22:04
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 22:07
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    Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı

    Trabzon'un Ortahisar ilçesi G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.

    Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.

    Kaçan zanlı aranıyor

    AA'da yer alan habere göre, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Olay anı kamerada

    Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı VİDEO

    Trabzon da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı #1

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