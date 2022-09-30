Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı
- 30.09.2022 - 22:04
- Güncelleme : 30.09.2022 - 22:07
Trabzon'un Ortahisar ilçesi G.K. Uzun Sokak'taki bir iş yerinin önünde bekleyen U.Ç'ye tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı.
Seken kurşunlardan biri ise sokakta yürüyen O.M'nin yüzüne isabet etti. Yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta kısa süreli panik yaşandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılara ilk müdahale bölgedeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaralılar, polisin çevre güvenliği alarak sokağı yaya trafiğine kapatmasının ardından ambulansla hastanelere sevk edildi.
Kaçan zanlı aranıyor
AA'da yer alan habere göre, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.
Olay anı kamerada
Öte yandan, Trabzon'a gezmek için il dışından geldiği öğrenilen O.M'nin vurulma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı VİDEO