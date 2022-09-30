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Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı

Trabzon'da bir kişi yürürken yüzüne mermi isabet etmesi sonucu yaralandı

Trabzon Ortahisar'da bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Seken kurşunlardan biri ise yolda yürüyen kişinin yüzüne isabet etti.