Trabzon'da bulunan teleferikte tatbikat yapıldı Beşikdüzü ilçesinde 3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferiğinde olası kazalara karşı tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kurtarıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı, kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin operasyonla tahliye edildiği kaza sonrası, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yer alan teleferikte, kontrol ve denetimler sıklaştırıldı.

3 bin 600 metre ile bölgenin en uzun mesafeli teleferiğinde, uzman ekiplerce olası kazalara karşı senaryo gereği kabinlerde yolcu kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Teleferik tesisinin 100 metre ilerisindeki halı saha üzerinde düzenlenen tatbikatta; teleferik operatörü, itfaiye ve teknik ekipten oluşan 15 kişi görev aldı.

4 kişi 30 dakikada kurtarıldı

Senaryo gereği, teleferik kabininde mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından, halatlar yardımıyla halı sahaya indirilip, kurtarıldı.

"Her yıl en az 3 tatbikat yapıyoruz"

Tatbikat koordinatörlüğünü yürüten Ömer Faruk Abak, dünyanın en güvenli teleferik sistemini kullandıklarını belirterek şunları söyledi:

Biz burada her yıl en az 3 kere olmak üzere tatbikat yapıyoruz. Buradaki teleferik sistemleri zaten dünyanın en güvenli sistemlerinden bir tanesidir; Bu sistem ‘vargel’ sistemi. Bu sistemde kurtarma malzemeleri teleferik kabininin içinde oluyor.



Bizim olası durumda teleferiğimiz duruş yaşadığı zaman dışarıdan herhangi bir müdahale olmadan kurtarma yapabiliyoruz. Kurtarma malzemeleri kabinin içinde olduğu için de biz anında kabin içerisindeki operatör arkadaşımız hemen kabin içindeki misafirlerimizi tahliye edebiliyor. Yani en az sürede operasyona başlamış oluyoruz.

"Personellerimiz yüksekte çalışma eğitimi alıyor"

Mahsur kalan yolcuları kurtarmada görev alan personellerinin düzenli olarak eğitim aldığını kaydeden Abak, “Kurtarmayla alakalı personellerimiz her yıl iş güvenlik uzmanlarımızdan yüksekte çalışma eğitimi alıyorlar, bunlarla alakalı eğitiliyorlar, her an denetleniyorlar. Mesela elektrik gitti, burada jeneratörümüz var. Jeneratör bozulduğu zaman dizel tahliye edebilecek ekipmanlarımız var. İki kabinimizde de bu kurtarma sistemleri mevcut. İki kabinde de kurtaracak arkadaşlarımız mevcut. Yani iki kabinde de aynı anda kurtarma operasyonuna başlayabiliyoruz.” dedi.

"Ekipman ve operatör her zaman kabinde"

Teleferiğin sıklıkla denetlendiğini ve düşme ihtimalinin olmadığını belirten Abak, “Vargel sisteminde bu kabinlerde ortalama 55 kişi taşıyoruz. Bu sistemin dışındaki sistemlerde kurtarma ekipmanları dışarıdan geliyor. Kurtarıcı önce direğe çıkıyor, sonra kabine inip yolcuyu kurtarıyor. Fakat bizim ekipmanlarımız ve operatörümüz her zaman kabinin içerisinde olduğu için anında müdahale edebiliyoruz. Bir yolcuyu ortalama 5 dakikada tahliye ediyoruz. Tabii bu süre, bulunulan yüksekliğe göre de değişiyor. Kabinlerimizin düşme ihtimali diğerlerine sıfır; çünkü burası Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen bir kurum. Ayrıca Türkiye Makine Mühendisleri Odası'ndan da bizi denetliyorlar. İnanılmaz kontroller yapılıyor.” ifadelerinde bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)