Trabzon'da otopark çalışmaları sırasında yer altından Roma kalıntıları çıktı

Belediye tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında Trabzon'da Roma döneminden kalma yapılar bulundu.

Trabzon’un Ortahisra ilçesine bağlı Pazarkapı mevkisinde Büyükşehir Belediyesi, otopark çalışmaları için kazı yaparken tarihi bir keşfe imza attı.

Yapılan kazılar sırasında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılar ortaya çıktı.

20 GÜN SÜRDÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 farklı noktada kazı çalışması başlatıldı. M.S. 117-118 yıllarından kalma Roma dönenime ait yapılar toprağın 4 metre altından, 20 gün süren kazı çalışmaları ile ortaya çıkarıldı.

Çalışmalar 5 bin metrekareyi kapsadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz, kazı çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

ÇALIŞILMASI ZOR BİR ALAN

Önemli bulgulara ulaşıldığını belirten Yavuz, şu sözleri kaydetti:

“Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın bu alanla ilgili bir otopark düşüncesi var. Bu düşüncesini Bölge Koruma Kuruluna iletmiş. Onunda talimatıyla Müze Müdürlüğü aracılığıyla bakanlıktan aldığımız izin çerçevesinde söz konusu proje alanında 5 farklı noktada arkeolojik sondaj çalışması yaptık. 20 gündür aralıksız çalışıyoruz. Bu çalışmalar zor ilerliyor. Bu saha bir iskan sahasıydı. Özellikle Osmanlı’nın son döneminden itibaren Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar yoğun bir şekilde iç içe geçmiş bir yapılaşma söz konusu. Burası kamulaştırma sahası. Dolayısıyla mevcut alanında altında yaklaşık 1-2 metre dip tarafa doğru 3-4 metreye yakın moloz dolgusu var. Biz çalışmalarımıza ancak onları alandan boşalttıktan sonra başlayabildik. Önemli bulgulara ulaştık."





“ROMA ÜSLUBU İLE YAPILMIŞ”

Yavuz, çalışma aşamalarını şu şekilde anlattı:

“İlk aşamada bir sur duvarı şeklinde karşımıza çıkan Roma dönemine ait Roma mimarisi üslubuyla yapılmış, içerisinde Roma harcı olan blok taşlarla inşa edilmiş bir sur duvarı ile karşılaştık. Sonra çalışmalarımızı derinleştirdik. Sur duvarının yaklaşık 2 metre derinlikte sona erdiğini tespit etik. İç yüzünün çok düzgün olması bize ilk aşamada burada bir mimari mekan olabileceği fikrini aklımıza getirdi. Çalışmalarını genişletince aslında bunun bir sur duvarı olduğunu ancak içi iskan maksatlı. Burası ticari merkez olduğu için bir ticari mekan olabilir diye düşündük. İçerisinde o manada yapılmış birtakım eklentiler var. Alanda çok sayıda Roma dönemine ait çatı kiremiti çıktı. Dolayısıyla bu mekan fikrini kuvvetlendiriyor.”





“TRABZON İÇİN ÖNEMLİ”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yavuz, “Örme taş sütün tek başına durmakla birlikte evveliyatında muhtemelen bir mekan ile bağlantılıydı. Biz avlu şeklinde bir yapı mı vardı diye düşündük ama şu ana kadar devamı niteliğinde veya karşılığında ikinci bir ayağa rastlayamadık.” dedi.

Hadrianus zamanında Trabzon’un önemli imar faaliyetlerine sahne olduğunu ifade eden Yavuz, “Kısa ve dar kapsamlı çalışmada ilk önemli keşfimiz yapıların Hadrianus dönemine ait olduğu. Sur duvarının doğu kısmında bir hendek duvarı söz konusu. Kısmen tahrip olmuş çok yapılaşma geçirmiş. Hadrianus dönenime tarihlendirdiğimiz su yapısından haberimiz yok. Bu Trabzon için önemli bir keşif.“ dedi.

ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLMELİ

Bu çalışmalar ile birlikte Roma döneminden itibaren Trabzon’da imar ve iskan faaliyetlerinin gelişmiş olduğunun kanıtlanacağını ifade eden Yavuz, çalışmaların genişletilmesi ile farklı bulgulara da rastlanılabileceğini söyledi.