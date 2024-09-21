Trabzon'da sel sularının çekilmesiyle sokaklar çamura bulandı Dün şehir genelinde etkili olan yağışların neden olduğu sel sonrası, suların çekilmesiyle sokaklar çamura bulandı. Sabah saatlerine işe gitmek için evden çıkanlar sokağın halini görünce şaşkınlığa uğradı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Trabzon'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası ortaya çıkan görüntü karşısında şehrin sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı.

Şiddetli yağışlar sonrası Arsin, Araklı, Sürmene ve Yomra ilçelerinde sel felaketi yaşandı.

4 İLÇEDE SOSYAL YAŞAM FELÇ OLDU

Şiddetli yağışların ardından meydana gelen su baskınları nedeniyle özellikle Araklı ilçe merkezi sular altında kalırken, Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı.

4 ilçedeki birçok noktada yaşanan toprak kaymaları nedeniyle birçok mahalle yolu çökmeler nedeniyle ulaşıma kapanırken, mahsur kalan vatandaşlar ise belediye ve DSİ ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kurtarıldı.

HASTANEYİ SU BASTI

Araklı'daki Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde de su baskınları nedeniyle zor anlar yaşandı.

Acil Servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 38 hasta ve 30 personel dün gece saatlerinde tahliye edilirken, hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi.

SOKAKLAR ÇAMUR DERYASINA DÖNDÜ

100 kilogramın üzerinde yağışın düştüğü Araklı ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla hasar ortaya çıktı.

Sel sularının çekilmesiyle ilçe merkezi çamur deryasına döndü. Sabahın ilk saatlerinde ilçe esnafı da dükkanlarına giderek hasarın boyutu ile karşılaşırken, belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Trabzon-Bayburt karayolu ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile tekrar ulaşıma açıldı.

"MALZEMELERİMİZİN HEPSİ ÇAMUR İÇİNDE KALDI"

Araklı ilçesinde esnaflık yapan Süleyman Çengi, yaşadıkları felaketi anlatarak “Allah bir daha kimsenin başına böyle felaket vermesin. Burada mahsur kaldık. Kepçe bizi alarak karşı tarafa getirdi. Sabah işyerime geldiğimde dükkanımdaki kötü manzara ile karşılaştım. Maddi zararım var. Malzemelerimin hepsi su ve çamur içerisinde kaldı. Allah yardımcımız olsun.” dedi.

"BÖYLE BİR FELAKET İLK DEFA BAŞIMIZA GELİYOR"

Niyazi Akyıldız isimli esnaf ise “Böyle bir felaket ilk defa başımıza geldi. İlçe merkezindeki mahalleler çamur deryasına döndü. Çok kötü bir durum ile karşı karşıyayız. Can kaybının olmaması sevindirici bir haber.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)