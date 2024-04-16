Trabzon'da yasal boyun altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu Balıkçılık sezonu içerisinde bin 193 denetim gerçekleştirilen kentte kurallara uymayan 17 balıkçıya toplam 439 bin 235 TL idari para cezası uygulanırken, yasal boy sınırı altında avlandığı tespit edilen 20 ton hamsi ile 80 kilogram istavrite el konuldu.

İHA

Denizlerde avlanma yasağı, 15 Nisan'dan itibaren başladı ve 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

Geçen yılın aksine bu yıl balıkçılar, ağlarını denize indirme ritüelini 1 Eylül'e erteledi ve teknelerini bakıma aldı.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trabzon sınırları içinde gerçekleştirilen denetimler ve uygulanan cezalar hakkında bilgi verdi.

Küçük boy tutulan 20 ton hamsi ve 80 kiloo istavrite el konuldu

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, kentte bin 193 denetim gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Su ürünleri denetiminden sorumlu kurumlarla yakın iş birliği içerisinde yürütülen denetimler; denizlerde ve iç sularda, balıkçı gemilerinde, karaya çıkış noktalarında, yol güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde gerçekleştirilmiştir. Sezon içinde ilimizde bin 193 denetim gerçekleştirilmiş ve bu denetimler sonrasında tespiti yapılan 17 aykırılık sebebiyle 439 bin 235 lira idari para cezası uygulanmış ve 20 bin kilogram hamsi balığına, 80 kilogram İstavrit balığına el konulmuştur.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)