TÜİK açıkladı: İşte en çok tercih edilen otomobil renkleri

Araç alırken motor gücü, donanım ve fiyat kadar renk seçimi de belirleyici oluyor.

Uzmanlara göre otomobilin rengi, sahibinin kişiliğini yansıttığı gibi aracın ikinci el piyasasında da büyük rol oynuyor.

Avrupa genelinde gri, siyah ve beyaz hala en çok tercih edilen renkler arasında yer alırken, Türkiye’de tablo değişmeye başladı.

TÜİK verilerine göre uzun yıllardır zirvede olan beyaz renk, yerini farklı bir tona bıraktı.

İşte Türkiye’de en çok tercih edilen otomobil renkleri…

EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Ocak–Temmuz 2025 verileri, otomobil renk tercihleri konusunda önemli ipuçları verdi. Bu dönemde trafikte kaydı yapılan 614 bin 248 yeni otomobilin renk dağılımı, Türkiye’deki trendlerin Avrupa ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye’de de gri (%40,2), beyaz (%24,4) ve siyah (%13,8) gibi nötr renkler, açık ara lider konumda. Bu üçlü, hem şıklığı hem de ikinci el piyasasında değerini korumasıyla tercih sebebi oluyor.

Kırmızı, yeşil, sarı ve turuncu gibi iddialı renklerin toplam payı oldukça düşük seviyelerde kalıyor. Ancak mavi, %11,6’lık oranla canlı renkler arasında öne çıkan ton oldu. Avrupa ortalamasına kıyasla Türkiye’de maviye olan ilginin daha yüksek olması dikkat çekiyor.