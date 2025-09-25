TÜİK onayladı: İşte çocuk büyütmek için en uygun şehir

"Hangi şehirde çocuk büyütülür" sorusu, ebeveynlerin üzerine düştüğü konulardan biri.

Bu soruya yanıt, resmi kurumlardan geldi.

Beşeri Sermaye Endeksinin yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) çocuk için en ideal ve uygun şehri açıkladı.

ÇANAKKALE SEÇİLDİ

En son 2023 yılında il bazından yayınlanan verilere göre, Beşeri Sermaye Endeksinde 0,781 ile Çanakkale oldu. Bu ili, 0,761 ile Antalya, 0,756 ile Erzincan, 0,755 ile Eskişehir ve 0,749 ile Rize izledi.

Beşeri sermaye endeksi en düşük olan il 0,599 ile Şırnak olurken, bu ili sırasıyla Ağrı, Şanlıurfa, Gümüşhane ve Muş izledi.

Beşeri Sermaye Endeksinin yüksek olduğu şehirlerde bireyler iyi eğitim almış ve gelişmiş becerilere sahip oluyorlar.