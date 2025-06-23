Tunca Nehri'nde su seviyesi alarm veriyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan tarımsal sulama ve kuraklık, Tunca Nehri’ni olumsuz etkiledi. Devlet Su İşleri Suakacağı İstasyonu’nda yapılan son ölçümde, nehrin debisi saniyede yalnızca 5 metreküp olarak kaydedildi. Özellikle Tunca Köprüsü çevresinde su akışının iyice yavaşladığı, bazı bölümlerde ise nehir yatağının tamamen bitki örtüsü ve yosunla kaplandığı görüldü. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte nehre atılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

"BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİK"

Bölge sakinlerinden Metin Özkan, sıcak hava ve yağış eksikliğinin nehrin suyunu ciddi şekilde azalttığını belirtti. Daha önce Tunca’nın coşkun aktığı zamanları hatırlattı ve şöyle konuştu:

Su her geçen gün azalıyor. Bu durumu görmek bizi üzüyor. Bu tablo, iklim değişikliğinin etkisi. Su kaynaklarımız sınırsız değil; tarımda da günlük kullanımda da dikkatli olmak zorundayız. Suyu kaybedersek yaşamı kaybederiz.

50 yıldır bölgede yaşayan Recep Körpe de benzer endişeleri dile getirdi. Nehirde ilk kez bu denli bir kuraklık yaşandığını vurgulayan Körpe, “Eskiden burada taşkınlar olurdu. Şimdi ise tamamen kurumakla karşı karşıyayız. Tarımsal sulamanın başlamasıyla birlikte suyun azalması hızlandı. Yağmur yağsa bile etkisi yok denecek kadar az. Bu gidişle bu yıl nehir tamamen kuruyabilir.” dedi.