Tunceli’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

İHA
Tunceli-Çemişgezek karayolu Payamdüzü köyü Hoşirik mevkiinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 17 AHN 009 plakalı otomobil, uçurumdan yuvarlandı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI, EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekipler tarafından araçtan çıkartılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ'daki hastanelere sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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