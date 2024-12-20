Türk sürücü Hollanda'dan getirdiği 5 kilo 710 gram uyuşturucuyla sınırda yakalandı

İHA

Hollanda'dan Bulgaristan üzerinden tek başına Türkiye'ye seyahat eden Türk vatandaşı sürücü, komşu ülke gümrük kapısında ihracat yasağı ve kısıtlamalarına tabi mal taşımadığını belirtti..

"Risk analizi" yöntemine göre, "Uyuşturucu Kaçakçılığıyla Mücadele" departmanındaki gümrük görevlileri, detaylı bir gümrük muayenesi için aracı seçti.

YEDEK LASTİĞİN JANTINDA 5 KİLO 710 GRAM KOKAİN BULUNDU

Yapılan kontrollerde aracın yedek lastiğin jantında 5 paket bulundu.

Yapılan uyuşturucu reaksiyon testine tepki gösteren beyaz toz maddenin toplam brüt ağırlığı 5 kilo 710 gram kokainin olduğu belirtildi.

500 BİN EURO DEĞERİNDE

Yakalanan uyuşturucunun değerinin ise 500 bin euro olduğu belirtildi.

Yapılan yakalama ile Türk vatandaşı için Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı.