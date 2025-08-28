Türk tarım devinden kritik karar: Üretimlerini durdurdu!

Yarım asırdan fazladır Türkiye’de tarım makineleri üreten ve önde gelen tarım makineleri üreticileri arasında yer alan Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş iki fabrikası için üretim yeniden durdurma kararı aldı.

Stok planlaması kapsamında alındığı belirtilen kararın, Erenler ve Ankara fabrikalarında aralıklı olarak üretime ara verileceği paylaşıldı.

Tarım devinin, Ankara ve Sakarya’nın Erenler ilçesindeki fabrikalarda 4 Ağustos – 16 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 12 işgünü boyunca durdurulan üretimin yeni başlamasının ardından yeniden üretim durdurma kararı alması dikkat çekti.

ÜRETİM YENİ BAŞLAMIŞTI

Üretime 11 gün önce başlayan fabrikalarda yeniden üretime ara verilmesi sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

İkinci olarak alınan üretim durdurma kararı kapsamında KAP’a yapılan açıklamada, Erenler fabrikasında 9 iş gününe kadar, Ankara fabrikasında ise 6 iş gününe kadar üretimin durdurulacağı belirtildi.