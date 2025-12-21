Üç aylar mesajları 2025: Resimli, dualı, hadisli Recep ayı mesajları ve sözleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç aylar, ibadetlerini artırmak ve manevi huzuru paylaşmak isteyen Müslümanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

Üç ayların başlamasıyla birlikte, Recep ayı mesajları ve Üç Aylar başlangıç sözleri de en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Hicri takvime göre bugün yeniden idrak edilmeye başlanan Üç Aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor.

Bu dönemde Regaip, Miraç ve Berat Kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler de yer alacak.

Manevi arınma, dua ve ibadetlerin yoğunlaştığı bu özel günlerde, birçok kişi sevdiklerine dualı, hadisli ve anlamlı Üç Aylar mesajları göndermeye hazırlanıyor.

İşte en güzel, anlamlı, dualı ve resimli Recep ayı mesajları…

ÜÇ AYLAR MESAJLARI 2025

“Ya Rabbi! Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek kıl, bizleri Ramazan’a sağlık ve afiyetle ulaştır.” Üç Aylarınız hayırlara vesile olsun.

“Recep ayının bereketiyle kalplerimizi arındır, dualarımızı kabul eyle Allah’ım.” Hayırlı Üç Aylar.

“Bu mübarek Üç Aylar’da gönüller huzurla dolsun, dualar semaya yükselsin.” Recep ayınız mübarek olsun.

“Ya Rabbi! Bu mübarek günlerde bizleri affına, rahmetine ve mağfiretine nail eyle.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor ki: “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır.” Hayırlı ve bereketli Üç Aylar dilerim.

“Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez: Recep ayının ilk gecesi…” (Hadis-i Şerif)

Recep ayı ile başlayan Üç Aylar, kalplerimize huzur, hayatımıza bereket getirsin.

“Kalplerin yumuşadığı, duaların göğe yükseldiği Üç Aylar hepimize hayır getirsin.”

Recep ayıyla başlayan bu mübarek zaman, kalplerimize nur, ömrümüze bereket olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun...

Rahmetiyle gelen Recep, mağfiretiyle bizi saran Şaban ve bereketiyle gönüllerimizi aydınlatan Ramazan ayının müjdecisi olan üç aylarınız mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun...