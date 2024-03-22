Türkiye, 3 hafta boyunca sahra tozu etkisinde kalacak Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımı beklendiğini belirtti.

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DHA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nden öğretim üyesi ve iklim bilimci olan Prof. Dr. Doğan Yaşar, meteorolojik değerlendirmelere göre, mart ayının sonunda Sahra Çölü üzerinden Türkiye'ye toz taşınımının beklendiğini belirtti.

"Doğayı daha da canlandıracaktır"

Prof. Dr. Yaşar,

Her yıl 2 milyar ton toz, çöllerden taşınarak doğayı gübreler. Bu tozlar doğanın besin kaynağıdır ve 'tabakalı silikat' olarak adlandırılır. Çöllerden tozlar sürekli olarak gelir, ancak mart ayının sonundan nisan ayının son haftasına kadar yoğun bir taşınım görülür. Pazartesi ve salı günlerinden itibaren çok yoğun bir döneme giriyoruz. Ülkemize demir yüklü kırmızı renkli çöl tozlarının yoğun bir şekilde gelmesi bekleniyor. Bu, doğayı daha da canlandıracaktır

şeklinde konuştu.

"Akciğer rahatsızlığı olanlar maske takmalı"

Çöl tozlarıyla beraber yaşanabilecek polen sorununa da dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar,

Bir tek çam ağacı, 12 milyar polen üretir. Böylece bu dönem havada, polen çok yoğun miktarda çoğalır. Bunu içimize çektiğimiz zaman rahatsızlıklar yaşanır. Özellikle astım gibi akciğer hastalıklarına sahip kişiler için tehlikelidir. Bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar görülür. Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı.

dedi.

"Korkulacak bir şey yok, tarım için verimli"

Çöl tozlarının havada aşırı miktarda yoğunlaşacağını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu dönem kırmızı renkli tabakalı silikat nedeniyle araçların üzerinin çamura bulanacağını kaydetti. Prof. Dr. Yaşar,

Çöl tozları ne kadar fazla olursa, o kadar güzel. Tarımda verimlilik elde ederiz. Tarım için iyi ancak sağlık açısında da tehlikeli bir dönem, dikkat etmeli. Korkulacak bir şey yok

diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)