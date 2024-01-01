Türkiye-Nahçıvan sınırında yılbaşı nedeniyle tır kuyruğu 13 kilometreyi geçti Türkiye-Nahçıvan sınırındaki Dilucu Gümrük Kapısı'nda yılbaşı dolayısıyla komşu ülkelere geçmek için gelen tırların oluşturduğu kuyruk 13 kilometreyi geçti.

AA & Ensonhaber

Dilucu Gümrük Kapısı'nda, Türkiye'den Nahçıvan'a ve sonrasında İran, Azerbaycan ve Rusya'ya geçiş yapacak olan tırlar, Yılbaşı nedeniyle oluşan yoğunluk sebebiyle 13 kilometreyi aşan uzun bir kuyruk oluşturdu.

Sürücüler, bekleyişin uzun sürecek olması nedeniyle araçlarını yol kenarına çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklarını yapmış durumda.

Özellikle Yılbaşı ve aralık ayı ihracat hareketliliği nedeniyle meydana gelen bu yoğunluk, Dilucu Gümrük Kapısı'nda yaklaşık bir hafta boyunca devam edeceği tahmin ediliyor.

"Kaç gün sonra ulaşacağımız belli değil"

Tır şoförlerinden Kahraman Bozkurt, yurt dışına çıkmak için sıra beklediklerini söyledi.

Park sahası olmadığından tırlarını yol kenarına park ederek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Bozkurt,

Kaç gün sonra gümrüğe ulaşacağımız belli değil. Kaç gündür yollardayım. Şu anda biz 13. kilometrede park halindeyiz, 1 haftaya varır mıyız bilmiyoruz. Azerbaycan'a geçip oradan da İran'a geçeceğiz.

dedi.

"Dolabımız var, yemeğimiz var"

Sürücülerden Serhat Boz ise günlerce kuyrukta bekleyeceklerini bildirerek,

Önce Azerbaycan'a, oradan İran ve Rusya'ya geçeceğiz. Yaklaşık 13-14 kilometre kuyruk var. Gümrüğün çalışmasına göre belki bir hafta, belki 10 güne ulaşırız.

diye konuştu.

İranlı sürücü Saed Mahmudi de İstanbul'dan yük aldığını ve İran'a gitmek için yola çıktığını aktararak,

Şu an biz 13 kilometre uzaktayız. Ne zaman geçeceğimizi bilmiyoruz. Belki 4 güne, belki 5 güne geçeriz. Dolabımız var, yemeğimiz var.

ifadelerini kullandı.