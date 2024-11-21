Türkiye, Türk firmasına ait gemiye düzenlenen füze saldırısını kınadı

AA
Dışişleri Bakanlığı, Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisinin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"FÜZE SALDIRILARINI KINIYORUZ"
Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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