Türkiye, Türk firmasına ait gemiye düzenlenen füze saldırısını kınadı
AA

Dışişleri Bakanlığı, Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisinin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"FÜZE SALDIRILARINI KINIYORUZ"

Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar