Türkiye’den İran’a tıbbi yardım köprüsü: 6 tır sınırı geçti

Türkiye’den İran’a yönelik tıbbi yardım sevkiyatı kapsamında hazırlanan yardım konvoyu, doğu sınırından geçiş yaptı. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan tırlar, planlanan güzergâh üzerinden İran’a giriş yaptı.

VAN'DAN YOLA ÇIKTILAR

Tıbbi yardım malzemeleriyle yüklü 6 tır, Van’dan hareket ederek kara yoluyla Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine ulaştı.

Yardım konvoyu, Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden sınırı geçerek İran tarafına ulaştı.

GENİŞ KAPSAMLI TIBBİ DESTEK

Tırlarda ilaç, serum, çeşitli sarf malzemeleri, tıbbi cihazlar, sedyeler ve oksijen tüpleri gibi sağlık hizmetlerinde kritik öneme sahip ekipmanlar yer aldı.

Sevkiyatın, iki ülke arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin bir göstergesi olduğu değerlendirilirken, bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor.