Türkiye’nin 45 günlük risk haritası açıklandı: Felakete yol açabilir

Meteoroloji uzmanlarının paylaştığı son veriler, Türkiye'yi bekleyen ciddi bir kuraklık tehlikesine işaret ediyor.

Önümüzdeki 45 gün boyunca yağışların yetersiz kalması durumunda, birçok bölgede su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi bekleniyor.

Risk haritasının gerçekleşmesi halinde, bazı barajların tamamen kuruyabileceği uyarısı yapıldı.

"TASARRUF EDELİM"

Hava Forum, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 45 günün kuraklık tahmin verilerini yayınladı.

Tahmin gerçekleşirse sonuçlarının kötü olacağına işaret eden Hava Forum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sn. Yetkililer, bu konuya bakabilir misiniz? Ciddi bir sorunumuz var. Önümüzdeki 45 günün kuraklık tahmin verileri yayınlandı. Ülkemiz için çok kötü sonuçlar geldi. Bu gerçekleşirse birçok barajı kaybederiz. Lütfen ama lütfen tasarruf edelim, suyumuz her şeyimiz…”