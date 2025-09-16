Türkiye’nin en geniş tüneli için geri sayım

Hatay’da yapımı süren Belen-Topboğazı Otoyolu Tüneli projesinde önemli ilerleme kaydedildi. Birinci etapta fiziki gerçekleşme oranı yüzde 74’e ulaştı. Projenin 2026 yılının sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

VALİ MASATLI, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 8,5 kilometre uzunluğu ve 17 metre genişliğiyle tamamlandığında Türkiye’nin en geniş tek tüneli olacak projede yürütülen çalışmaları yerinde denetledi. Masatlı, “Deprem bölgesi Hatay’da seferberlik ruhuyla birçok mega projeye başladık. Bu tünel, Amanos Dağları’nı aşarak Amik Ovası’na güvenli ve konforlu ulaşım sağlayacak.” dedi.

BÖLGENİN ULAŞIM AĞINA BÜYÜK KATKI

Yeni otoyolun hizmete girmesiyle Kırıkhan, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Kahramanmaraş ve Gaziantep’e kesintisiz bağlantı sağlanacak. Antakya OSB, Hatay Havalimanı ve ilçe merkezlerine doğrudan ulaşımın mümkün hale gelmesiyle hem zaman hem de ekonomik anlamda ciddi tasarruf elde edileceği vurgulandı.

ULAŞIM DAHA GÜVENLİ HALE GELİYOR

Artacak trafik yükü dikkate alınarak Topboğazı–Antakya Devlet Yolu, 3’er şeritli duble yola dönüştürülüyor. Ayrıca 9 farklı seviyeli kavşakla ulaşımın daha güvenli ve akıcı olması hedefleniyor.

ÇALIŞMALAR 24 SAAT ESASLI SÜRÜYOR

15 Nisan 2024’te başlatılan projede, 8 ayrı noktada aralıksız çalışmalar yürütülüyor. Bugüne kadar T-1 Tüneli’nde yüzde 74, T-2 Tüneli’nde yüzde 5 ve viyadük imalatında yüzde 40 seviyesine ulaşıldı. Projenin, 2026 yılının sonuna doğru hizmete açılması planlanıyor.