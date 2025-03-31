Türkiye'nin lisanslı pilot sayısı 2025'te 16 bini aşacak

AA

Havacılık sektöründe Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğini artırmak için yeni hedefler belirlendi.

Bu hedefler arasında lisanslı pilot sayısının artırılması ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi yer alıyor.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerine göre, havacılık sektörü artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yakınlaşmasına imkan tanıyan, kültürlerin kaynaşmasını sağlayan bir köprü olarak görülüyor.

TÜRKİYE'NİN KÜRESEL REKABETTEKİ KONUMU GÜÇLENDİRİLECEK

Havacılık sektörü ekonomik büyümeye, turizmin gelişmesine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla, çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sivil Havacılık konusundaki çalışmalar çerçevesindeyse Kalkınma Planında yer alan hedeflere uygun olarak, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında, küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

LİSANSLI PİLOT SAYISI YÜKSELTİLECEK

Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanında etkinliğini artırmak, sektörün potansiyelini geliştirmek ve sürekli gelişimine yön vermek hedefiyle yürütülen çalışmalar büyük gayretle sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılı sonunda 16 bin 30'a yükselmesi hedefleniyor. Böylece, ülkenin küresel rekabette havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

LİSANSLI BALON PİLOTU SAYISI 773'E ÇIKARILACAK

Öte yandan, geçen yıl 735 olan lisanslı balon pilotu sayısının da artırılarak, 2025 yılı sonunda 773'e ulaştırılması bekleniyor.

Sivil havacılık kapsamında denetimlere titizlikle devam edilirken, 2024 sonunda 1787'yi bulan denetim sayısının, bu yıl 1856 olması öngörülüyor.

Ayrıca Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 85 olan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da 2025'te korunarak aynı kalması hedefleniyor.