Türkiye'nin şaşırtan haritası! Avrupa bizi konuşuyor...

Yağmur Dinç

Avrupa'da kasım ayında sıcaklık rekorları kırılırken, Türkiye adeta dondu.

Ülkemizde kaydedilen aşırı soğuma, haritayı masmavi yaptı.

Derin mavi tonların etkili olduğu görsel, Avrupa'yı şoke etti.

Türkiye'de yaşanan dereceler, uzmanların da dikkatini çekti.

HARİTA MAVİLEŞTİ

Hava Forum'un paylaşımında, dört bir yanı kırmızıya dönen Türkiye'nin maviye büründüğü görüldü.

Paylaşımda ise , "Avrupa bizi konuşuyor. Kasım ayı için çok şiddetli bir soğuma yaşadığımızı belirtiliyorlar. Haritaya bakın, Türkiye nasıl da dikkat çekiyor... Normallerin 10-15 derece altı, şahane bir tablo..." ifadeleri yer aldı.