Türkiye’nin ünlü kozmetik devine şok ceza; 11 ürün için bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin en büyük kozmetik mağaza zincirlerinden birine yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.

CİMER ve sosyal medya üzerinden gelen çok sayıda şikayetin ardından harekete geçen Bakanlık ekipleri, mağazalarda satılan ürünleri mercek altına aldı.

11 ÜRÜN MEVZUATA AYKIRI

Gerçekleştirilen denetimlerde 11 farklı üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi.

Kurallara uymayan bu ürünler için firmaya idari para cezası uygulandı.

Şikayetlerin büyük bölümünün kadın tüketicilerden gelmesi dikkat çekerken, Bakanlık özellikle fiyat etiketi manipülasyonları ve kasa–etiket uyumsuzluklarına odaklandığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz.”