Ulaşım süresi kısalıyor: Beş şehir tek tren hattında birleşiyor!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleriyle demiryolu ağını genişletmeye tüm hızıyla devam ediyor.

TCDD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde hayata geçirdiği yeni demiryolu projesiyle Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya ve Antalya’yı birbirine bağlamaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin iç ve güney kesimlerini kapsayan bu hat, şehirler arası ulaşımda hız ve konforu artırarak bölgesel kalkınmaya da katkı sağlayacak.

607 KİLOMETRELİK DEV PROJE

Toplam uzunluğu 607 kilometre olan bu projenin, dört ana bölümden oluştuğu ve hattın başlangıç noktası Kayseri olarak belirlendiği belirtildi.

Güzergah, Kayseri'den sonra Nevşehir, Aksaray ve Konya üzerinden geçerek Antalya'ya şeklinde olacak.

İLLER ARASI SEYAHAT SÜRESİ KISILACAK

Söz konusu projeyle birlikte iller arasındaki seyahat sürelerinde de belirgin bir düşüş yaşanacağı kaydedildi.

Konya ile Antalya arası mesafe 1 saat 15 dakikaya düşerken, Kayseri- Antalya arası yolculuk süresi ise 2 saat 45 dakika olacak.