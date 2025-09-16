Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde 12 Eylül yoğunluğu: 7 bin 500 ziyaretçi

Ankara’daki Ulucanlar Cezaevi Müzesi, 12 Eylül darbesinin 45. yıl dönümü dolayısıyla ve geçen hafta sonunda yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Altındağ Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; 12, 13 ve 14 Eylül’de müze 7 bin 500 kişiyi ağırladı.

ZİYARETÇİLER, ESKİ MAHKUMLAR VE YAKINLARI

Müze, o yıllarda Ulucanlar Cezaevi’nde kalanlar, darbe döneminin tanıkları ve yakınları tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, hem dönemin hatıralarını yad etti hem de yaşanan acıları hatırlama fırsatı buldu.

TİRYAKİ: "TÜRK SİYASİ HAYATININ HAFIZASI"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin Ankara için önemli bir simge olduğunu vurguladı:

Ülkemizin karanlık yıllarında pek çok siyasetçi, yazar, gazeteci ve edebiyatçının yolu buradan geçti. Burası Türk siyasi hayatının hafızası niteliğinde. Burayı koruma altına almak ve müze olarak açmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz.

HER YIL BİNLERCE ZİYARETÇİ

Tiryaki, her yıl 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde müzeyi binlerce kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “Türkiye’nin her ilinden olduğu gibi yurt dışından da gelenler var. Burada hem hatıralar hem de acılar tazeleniyor.” dedi.