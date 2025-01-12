Uludağ'da sezonun yoğunluk rekoru: Otaparklarda yer bulunamıyor

İHA

Bursa'da kar yağışının etkili olmasıyla birlikte Uludağ'da kayak merkezleri sezonu açtı..

Kar kalınlığının 57 santimetreye ulaştığı kayak merkezlerinde sömestr öncesi adeta insan seli meydana geldi.

Yabancı turistler kadar yerli turistlerin de akın ettiği Uludağ'da hafta sonu ile birlikte otopark çilesi yaşandı.

Vatandaşlar kayak merkezlerinde adım atacak yer bulamazken, otoparklarda da durum farklı değildi.

SÖMESTR ÖNCESİ YOĞUNLUK

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışının etkisi Uludağ'da sürerken, pistlerde yoğunluk yaşandı.

Özellikle sömestr tatiline az bir süre kalınması ve hafta sonu olması nedeniyle günübirlikçiler, turistler ve hafta sonu turları ile tatile gelenler bölgeye akın etti.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin yoğunluğu daha da artırdığı Oteller Bölgesi, kayak, kızak ve snowboard yapanlar ile doldu.

OTOPARK SORUNU TATİLCİLERİ CANINDAN BEZDİRDİ

Uludağ'da mevcut 7 otoparktan 3'ünü Büyükşehir Belediyesi işletirken 4 otopark ise Alan Başkanlığı tarafından ihale edildi.

Alan Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenlemesi sonrası tur otobüslerinin park alanının da değiştirilmesi ile artan sorunlar, hafta sonunu Uludağ'da geçirmek isteyen tatilcileri canından bezdirdi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Binlerce tatilciyi taşıyan çok sayıda tur otobüsü, özel bir firma tarafından işletilen otoparkların kullanıma müsait olmaması nedeniyle yolcularını yolda indirmek zorunda kaldı.

Oluşan uzun kuyruklar kameralara da yansırken yaya güvenliğinin de riske atılması nedeniyle tatilciler duruma tepki gösterdi.

KARGAŞA DİKKAT ÇEKTİ

Tur otobüsleri önceki yıllarda 1. Bölge'deki otoparkları kullanabiliyordu.

Uludağ Alan Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile sadece 2. Bölge'de parklanmalarına karar verildi. Otobüsler yeni düzenleme ile tatilcileri 1. Bölge'de indirip 2. Bölge'ye dönmeye başladı.

Yoğunluk nedeniyle oluşan uzun kuyruklar ve kargaşa dikkat çekerken tatilcilerin dönüş için de yol kenarında kalabalıklar halinde saatlerce beklemesi ile oluşan tablo, yaya güvenliğini tehdit eder boyuta geldi.

OTOPARK KRİZİNE TATİLCİLERDEN TEPKİ

Tatilciler, yaklaşan sömestr öncesi Alan Başkanlığı'nın soruna çözüm bulmasını, yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve kullanılamayan 4 otopark ile ilgili de adım atılmasını bekliyor.

Öte yandan Uludağ'da belediyeye ait noktada otopark ücreti 250, özel işletmede ise 350 lira olarak tatilcilerden talep ediliyor.

Bursa şehir merkezindeki yol kenarı otoparklarda ise bir saat ücretsiz hizmet verilirken sonrası bir saat için 150 lira isteniyor

KAR KALINLIĞI 57 SANTİMETRE ÖLÇÜLDÜ

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 4, en yüksek sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı 57 santimetreye ulaştı.

Günlük kayak ücretlerini karşılayacak gücü olmayanlar poşetle kayarak zirvenin tadını çıkardı.