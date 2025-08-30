Üniversite bursu veren kurumlar 2025: TEV, KYK, VGM, Kızılay burs ücretleri

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrenciler eğitim masraflarına destek sağlayacak burs imkanlarını araştırmaya başladı.

Devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler, vakıflar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da öğrencilere maddi destek sunuyor.

Öğrenciler, burs başvuru şartları, ödeme tarihleri ve miktarları hakkında bilgi sahibi olmak için kurumların duyurularını yakından takip ediyor.

Peki, üniversite öğrencileri hangi kurumdan burs alabilir? Hangi kurum ne kadar burs veriyor?

1. TÜRK EĞİTİM VAKFI (TEV) BURSU

Türk Eğitim Vakfı, ortaöğretimden doktora seviyesine kadar öğrencilere burs desteği veriyor. Üniversite öğrencileri için TEV burs başvuruları 15 Eylül’de başlayacak ve 9 Ekim’de sona erecek. Başvurular, vakfın resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak. Bu yıl ihtiyaç sahibi öğrenciler için TEV üniversite bursu aylık 5.800 TL olarak belirlenmiş durumda.

2. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (KYK) BURS VE KREDİ

KYK bursu geri ödemesiz, KYK kredisi ise geri ödemeli olarak sunuluyor. Başvuru tarihleri henüz açıklanmadı ancak geçen yıl başvurular Ekim ayının ikinci haftasında alınmıştı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ocak 2025 itibarıyla KYK burs miktarı ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık 3.000 TL olarak uygulanıyor.

3. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM) BURSU

VGM her yıl ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine burs veriyor. Başvurular henüz başlamadı; duyurular ve başvuru formu www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıl burs miktarı her eğitim dönemi için aylık 3.000 TLolarak ödendi ve ödeme 8 ay boyunca sürdü.

4. KIZILAY BURSU

Kızılay burs başvuru tarihleri henüz açıklanmadı; geçen yıl başvurular 16-25 Eylül arasında alındı. Başvuruda ilk aşamada belge talep edilmiyor, video mülakat sonrası belgeler KBYS’ye yükleniyor. Ortaöğrenim, ön lisans ve lisans bursları Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, lisansüstü burslar ise 12 ay boyunca ödeniyor.