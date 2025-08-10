Abone ol: Google News

Ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın acı kaybı: Depremde hayatını kaybetti

Oyuncu Eylül Tumbar, Balıkesir’deki 6.1 büyüklüğündeki depremde amcasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.08.2025 23:46
Ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın acı kaybı: Depremde hayatını kaybetti

Balıkesir’de yaşanan 6.1 şiddetindeki yıkıcı deprem sonrasında genç oyuncu Eylül Tumbar’dan yürek burkan açıklamalar geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan yengesi Hamide Önbaş ve amcası Nihat Önbaş için yardım çağrısında bulunan Tumbar, sevenlerini ve takipçilerini acil destek olmaya davet etmişti.

Tumbar, kısa süre önce yaptığı son paylaşımda yengesinin enkaz altından sağ çıkarıldığını ancak amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tumbar, acı haberi, “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu.

İç Haber Haberleri