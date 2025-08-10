Ünlü oyuncu Eylül Tumbar’ın acı kaybı: Depremde hayatını kaybetti

Balıkesir’de yaşanan 6.1 şiddetindeki yıkıcı deprem sonrasında genç oyuncu Eylül Tumbar’dan yürek burkan açıklamalar geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, depremde yıkılan binanın enkazı altında kalan yengesi Hamide Önbaş ve amcası Nihat Önbaş için yardım çağrısında bulunan Tumbar, sevenlerini ve takipçilerini acil destek olmaya davet etmişti.

Tumbar, kısa süre önce yaptığı son paylaşımda yengesinin enkaz altından sağ çıkarıldığını ancak amcasının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tumbar, acı haberi, “Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim” sözleriyle duyurdu.