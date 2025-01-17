Uşak'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır, 28 yaralı

Uşak-İzmir Karayolu üzerinde seyir halinde olan H.Y. idaresindeki 35 Z 3335 plakalı otomobil Gediz Kavşağı'na geldiğinde, aynı istikamette ilerleyen B.P. yönetimindeki 64 S 0342 plakalı işçi servisine arkadan çarptı.

YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, işçi servisi ise yan yattı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince sürücüler, otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi ve işçi servisinde bulunan 24 işçi ise kentteki hastanelere kaldırıldı.

"HERHANGİ BİR ÖLÜ BİLGİMİZ ŞU AN YOK"

Olay yerine Uşak Valisi Naci Aktaş gelerek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den ve AFAD İl Müdürü Burak Edin'den bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş şöyle dedi:

“Kazada servis aracında bulunan 25 vatandaşımız, otomobilde bulunan 3 vatandaşımız olmak üzere 28 vatandaşımız yaralandı. Şu an itibariyle yaralıların tamamının hastanelerimize sevki sağlandı. Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre 1 yaralının durumu ağır görünüyor. Herhangi bir ölü bilgimiz şu an itibariyle yok. Yaralıların tamamına geçmiş olsun diliyorum”