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- Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şahıstan ise 2'si tutuklandı.
- İHA
- 16.05.2020 - 14:03
Uşak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Kent girişinde kurulan denetim noktasında çok sayıda araçlarda arama yapıldı.
6 KİŞİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
Son 3 gün içinde yapılan denetimlerde toplamda 135 gram toz esrar 835 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıstan 2'si tutuklanırken, 4 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.
Uşak'ta uyuşturucu denetimleri: 6 gözaltı, 2 tutuklama