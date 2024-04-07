Üsküdar'da kaçak hafriyat döken kamyon muhtar sayesinde yakalandı Üsküdar ilçesi Burhaniye Mahalle Muhtarı Kadri Uğurtay, yaklaşık 3,5 aydır mahallesine kaçak hafriyat döken plakasız kamyonu anbean takip ederek polislere yakalattı.

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ensonhaber.com

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Burhaniye mahallesindeki boş araziler, kaçak hafriyatçıların talanına maruz kalıyor…

Buna son örnek Gürgen Sokak'ta yaşandı..

Üsküdar Burhaniye Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay, plakası olmayan bir hafriyat kamyonu takip etti.

Uğurtay, kamyonun molozları boşalttığı alana gidişi ve sonrasında polislere yakalanmasına kadar olan tüm anları cep telefonuyla kaydetti.

"Plaka kullanmıyor"

"Plaka kullanmıyor. Kamyonla gelip mahallemize kaçak bir şekilde hafriyat döküyor" diyen Uğurtay, kamyon şoförüne de şu sözleri söyledi:

"Allah'tan korkmuyor musunuz"

Allah'tan korkmuyor musunuz? Günah değil mi bu mahalleye. Gürgen Sokak'ta yaklaşık 3,5 aydır harçları, toprakları döküyor.. Allah'tan korkmazlar bunlar.

Şoför: Polisi aradınız mı

Kamyon şoförü ise muhatara "Polisi aradınız mı?" diyerek tepki gösterdi.

Polise yakalandı

Görüntülerin sonunda ise kaçak hafriyat döken kamyon, Burhaniye Mahalle Muhtarı Kadir Uğurtay'ın çabaları sonucunda trafik polislerine yakalanıyor.