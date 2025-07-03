"Uyarın" denildi: Ordu ve Giresun çevresi dikkat! Saatler kaldı...

Meteoroloji uzmanlarından önemli uyarı geldi: Cuma günü Ordu ve Giresun çevresinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanmasa da yoğun yağışın sel ve su baskını riski taşıdığı belirtiliyor.

Yetkililer, özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

CUMA GÜNÜ BAŞLIYOR

Ayrıca tarım alanlarında da olası su taşkınlarına karşı önlem alınması çağrısı yapıldı.

Hava Forum, uyarıyı şu şekilde paylaştı:

"Çok Dikkat! Çevremizi Uyaralım! Cuma günü Ordu ve Giresun çevrelerinde sel riski bulunmaktadır. Yazın yağan bu derece yağmurlar çok risklidir. Metrekareye yer yer 100 kilogram yağış düşebilir. Gelişmeleri takipteyiz. Dere yataklarından uzak durun..."