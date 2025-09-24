Uzmanlar perşembe gününü işaret etti: Soğuk ve yağış uyarısı… Meteoroloji uzmanları, İstanbul için dikkat çeken bir hava durumu tahmini paylaştı. Buna göre, perşembe günü kentte sıcaklıklar ani şekilde düşecek ve yağışlı hava etkili olacak.