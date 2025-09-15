Uzmanlardan İstanbul’a önemli uyarı: Kritik gün perşembe…

İstanbul’da barajlardaki su seviyeleri alarm verici şekilde düşmeye devam ediyor.

Yetkililer, doluluk oranlarının %33 seviyelerine yaklaşmasıyla birlikte vatandaşları uyardı.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul’daki barajlarda su seviyelerinin düşmesine dikkat çekti.

Perşembe günü yağış beklendiğini duyuran Hava Forum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da 2 gün daha yağış yok. Perşembe ise yağmur alma ihtimalimiz var. Netleşmedi, takipteyiz. İvedilikle şakır şakır yağmura ihtiyacımız var. Tükeniyoruz, baraj doluluk oranı %33'lü seviyelere doğru gidiyor. Durum kötü…”