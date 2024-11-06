Haber Merkezi

Türkiye'nin önemli turizm duraklarından olan ve her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Uzungöl, yapılacak HES projesi nedeniyle tehdit altında.

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Abdullah Özen, HES projesine karşı başlattıkları direnişten vazgeçmeleri yönünde Çaykara Kaymakamlığı tarafından kendilerine bir haftalık süre tanındığını açıkladı. Bu süre boyunca projeye karşı nöbet tutmaya ve iptal edilmesi için görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

"UMUDUMUZ, DEVLETİMİZİN BU YANLIŞTAN DÖNECEĞİ YÖNÜNDE"

Özen, yetkililerle gerçekleştirdikleri toplantının ardından nöbet alanında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Kaymakamımız Gürdal Bey, Albayımız ve İlçe Jandarma Komutanımız ile kaymakamlıkta gerçekleştirdiğimiz toplantıda, bize bir hafta boyunca müdahale olmayacağını ve bu süreyi iyi değerlendirmemiz gerektiğini söylediler. Bu kararın, siyasi ve hukuki olarak sonuç almamıza imkan tanımak amacıyla valinin izniyle alındığı ifade edildi. Bu süreçte, sürece yapıcı yaklaşan ve anlayış gösteren yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Umudumuz, bir hafta içinde devletimizin bu projeden vazgeçerek yanlıştan döneceği yönünde. Hep birlikte daha güzel bir sonucu coşkuyla karşılamayı ümit ediyoruz.

Özen ayrıca, bu bir haftalık sürede STK temsilcileri, muhtarlar, belediye başkanı, kaymakam ve valinin birlikte konuyu ele alarak detaylıca değerlendireceklerini belirtti.

"NÖBETİMİZ DEVAM EDECEK"

Yöneticilerimiz ve bakanlarımızla siyasi düzeyde görüşmelerimiz sürüyor. Bir hafta boyunca müdahale edilmeyeceği haberini almış olsak da buradaki hazırlıklarımız ve gece nöbetlerimiz devam edecek. Bu vesileyle Uzungöl’den, Çaykara’dan, tüm Solaklı Vadisi’nden herkese sesleniyorum: Lütfen bu çağrımıza kulak verin. Bugün burada bir HES projesi varsa, yarın sizin köyünüze de gelebilir, sevgili dostlarım, değerli hemşehrilerim. Gelin, desteğinizi gösterin. Burada vereceğimiz mücadelenin başarısına hep birlikte imza atacağız ve yarın sizin köyünüzde aynı sorun yaşandığında bilin ki ben de yanınızda olacağım.

"AMACIMIZ, VERİLEN SÜREDE SİYASİ VE HUKUKİ NETİCE ALMAK"

Uzungöl Muhtarı Selman Dilek, Kaymakamlığın tanıdığı sürede siyasi ve hukuki adımlarla sonuç almayı hedeflediklerini belirtti. Dilek, Çaykara Kaymakamlığı’nda yapılan toplantıya dair,

Sayın Valimizin onayıyla Kaymakamımız, Albayımız ve İlçe Jandarma Komutanımız bizlere bir hafta boyunca herhangi bir müdahale olmayacağını bildirdi. Bu süre zarfında, siyasi ve hukuki yollarla sonuç alabilmemiz için bize zaman tanındı. Bu süreci en iyi şekilde değerlendireceğiz; Ankara’ya gidip Enerji Bakanımızla görüşerek HES projesinin telafi edici bir çözümle sonuçlanmasını talep edeceğiz.

dedi.

Dilek ayrıca, bu süreci muhtarlar olarak yürüttüklerini ancak bunun yalnızca muhtarların bir organizasyonu olmadığını vurguladı. "Bu mücadele, vatandaşlarımızın kararlılığı ve ısrarı ile sürüyor ve bu süreçte desteğin devam edeceğine inanıyoruz." diye ekledi.

UZUNGÖL, HES'E NEDEN KARŞI ÇIKIYOR?

Türkiye ve Yurtdışındaki Tüm Uzungöl Dernekleri, HES projesine karşı çıkma nedenlerini 5 madde ile açıkladı:



1. Doğal Yaşam Alanlarının Korunması:

Uzungöl, nadir bitki türlerinden yaban hayvanlarına kadar sayısız canlıya yuva olan eşsiz bir doğal alandır. Ancak HES projeleri, bu yaşam alanlarını tehdit ederek ekosistemin hassas dengesini tehlikeye atmaktadır.

2. Turizm Potansiyelinin Korunması:

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından turistlerin ilgisini çeken Uzungöl, benzersiz doğal güzellikleriyle tanınmaktadır. Uzungöl’ün doğasının, ekosisteminin ve kültürel yapısının korunması, hem bölge hem de ülke için büyük bir değer taşımaktadır. Bu nedenle Uzungöl’de planlanan hidroelektrik santrali (HES) projesi; akıl ve bilimin yanı sıra tarih ve kültüre olan saygıyla bakıldığında, bölge halkının ve ülke ekonomisinin önemli bir kaynağı olan turizme büyük bir darbe niteliği taşımaktadır.

3. Yerel Halkın Geçim Kaynağı:

Uzungöl çevresinde yaşayan birçok insan geçimini turizm ve tarımla sağlamaktadır. HES projelerinin su kaynakları ve tarım arazileri üzerindeki olumsuz etkileri ise doğrudan yerel halkın ekonomik koşullarını zorlayacak ve yaşamlarını derinden etkileyecektir.

4. Su Kaynaklarının Tehlikeye Girmesi:

Uzungöl ve çevresi, bölgenin su kaynakları açısından kritik bir öneme sahiptir. HES projesi, suyun doğal akışını değiştirme riski taşıyarak yeraltı sularında azalmaya yol açabilir ve tarım alanlarını kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.

5. Afet Riski:

HES projesinin ardışık afet riskine sahip alanlarda bulunması, yerleşim bölgeleri ve halkın güvenliği açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır. Bu tür projelerin hayata geçirilmesi, can ve mal güvenliğini riske atmakta ve geri dönüşü olmayan zararlara yol açma ihtimali taşımaktadır.

Türkiye ve yurtdışındaki tüm Uzungöl dernekleri olarak, Uzungöl ve çevresinin eşsiz doğal ve kültürel mirasının korunmasının önemine inanıyor; bilimsel temelden yoksun, yarardan çok zarar getireceğine inandığımız bu projeye karşı olduğumuzu güçlü bir şekilde ifade ediyoruz. Yetkilileri, Uzungöl’ün doğal güzelliklerini ve ekosistemini korumaya yönelik adımlar atmaya, halkın sesine kulak vermeye ve bu projeyi durdurmaya davet ediyoruz.

Uzungöl, gelecek nesillere bırakılması gereken kıymetli bir mirastır. Birlikte doğamıza sahip çıkalım.