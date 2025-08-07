Valilik duyurdu: 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyısı bulunan Saray ilçesinde deniz keyfi kısa süreliğine rafa kalktı. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca denize girmek yasaklandı.