Van-Bahçesaray yolu, kar altında kaldı Son yılların en zorlu kışının yaşandığı Van'da, çığ riski nedeniyle günlerdir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı, tünelin boyunu geçti.

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AA & Ensonhaber

Van-Bahçesaray kara yolu, yüksek dağların eteklerinden geçerek kış aylarında karla kaplanmakta ve çığ riski nedeniyle 22 Aralık'tan bu yana kapatılmış durumda.

Bu yolda, 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde 42 kişi yaşamını yitirdi. Bu sebeple güvenlik önlemleri oldukça yüksek düzeyde.

"Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri, bölgede düzenli kontrollerini sürdürüyor.

Karabet Geçidi'nde, 2 bin 985 metre yükseklikteki noktada, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı görülüyor. Ancak, yoğun yağışlar ve fırtınalar nedeniyle kar tüneli de kar altında kaldı.

Uzun süredir ulaşımın sağlanamadığı, büyük bölümünün metrelerce karla kaplı olduğu bu bölge, AA ekibince helikopterden çekilen görüntülerle belgelendi.

Van-Bahçesaray yolu, kar altında kaldı - FOTO GALERİ



"Çığ sahalarında önlem almak oldukça pratik ve kolay"

Çığla mücadele ve alınacak önlemlerle ilgili araştırma yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güvenlik Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Gör. Bülent Matpay, çığın genellikle karın bol yağdığı dik eğimli bölgelerde yaşandığını söyledi.

Bölgenin çığ gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatan Matpay, şöyle konuştu:

Kar yağışı, eğim koşulları, bitki örtüsünden yoksunluk gibi etmenler çığa neden oluyor. Çığla mücadelede modern teknikler oldukça gelişti. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama tekniklerinden faydalanarak çığa duyarlı alanları rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Bölgemizdeki heybetli dağların eteklerinde meydana gelen çığ sahalarında önlem almak oldukça pratik ve kolay olabiliyor. Bunun mühendislik yöntemleri var. Avrupa'da da bu yöntemler kullanılıyor.

"Çığ duvarları ve setler oluşturulabilir"

Her yıl çığlarla gündeme gelen Van-Bahçesaray yolunda Avrupa'daki önlemlerin benzerinin alınabileceğini belirten Matpay, teraslama, bitki örtüsü bakımından boyu 2 metreyi geçen ağaç formasyonlarının zenginleştirilmesiyle çığın önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Matpay, bölgenin en büyük sorunlarından birinin çığ olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Çığ duvarları, setler ve çelikten sağlam tellerle ağlar oluşturulabiliriz. Çığ tünelleri kurulabilir ancak her coğrafya çığ tünelleri için müsait olmayabilir. Bitki örtüsünü de zenginleştirebilirsek çığları azaltabiliriz. Ülkemizde çığlar genellikle ocak ve şubatta meydana geliyor. Fakat iklim değişikliğiyle mevsimde kaymalar oluyor. Kar yağışlarından sonra gelen yağmurlar ve gece sıcaklığının düşmesi, yüzeyde bir buzlanma etkisi oluşturuyor. Bunun üzerine gelen kar örtüsü, donmuş kar tabakası üzerinde akıcı bir nitelik kazanıyor ve çığa neden oluyor.

Meteoroloji'nin bu konuda uyarılarının olduğunu ve vatandaşların idari yaptırımları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Matpay, şu değerlendirmelerde bulundu:

