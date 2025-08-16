Van Gölü alarm veriyor: Tehlike uydu görüntülerine yansıdı

Bilim insanlarının yaptığı araştırma, Van Gölü'ndeki kirliliğin ciddi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.

Van Gölü'ndeki tehlike, uydu görüntülerine yansıdı.

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'ne ilişkin Sentinel-3 uydusundan elde edilen görüntüler üzerinde yapılan analizler, göl çevresindeki yerleşim alanlarının yoğun kirlilik yükü taşıdığını ortaya koydu.

KİRLİLİĞİN ETKİLERİ UZUN SÜRECEK

Uydu verilerinde, gölün kent merkezlerine yakın kesimlerinde klorofil-a yoğunluğunun, gölün daha az insan etkisine maruz kalan açık bölgelerine göre onlarca kat daha fazla olduğu görüldü.

Uzmanlar, biyolojik döngünün yavaş olduğu Van Gölü'nde kirlilik etkilerinin uzun süre kalıcı olduğunu vurguluyor. Arıtılmadan doğrudan göle bırakılan atık suların ise aşırı yosunlaşma, kötü kokular ve ekosistemde ciddi bozulmalar olabileceği konusunda uyarıyor.

"VAN GÖLÜ'NDE ANLATILMAYACAK KADAR KÖTÜ BİR KİRLİLİK VAR"

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "30 yıldır Van Gölü çevresinde fotoğraf çekiyorum. Son günlerde Van Gölü kirliliğiyle ilgili gölün çevresinde geziyorum, araştırıyorum, tetkik yapıyorum ve anlatılmayacak kadar kötü bir kirlilik var. Bu konuda Van Gölü'nde çalışmaların yapılması gerekir.

Gerek üniversitenin gerek diğer yetkililerin gereken çalışmanın yapması gerekiyor. Van Gölü çevresinde gezinirken bazı yerlerde kirlilik seviyesi o kadar yüksek, çok kötü kokular yayıyor. Kirlilik konusunda herhangi bir tedbir alınmazsa ileride çok daha kötü duruma gelebilir. Van Gölü çevresindeki arıtması bulunan belediyelerin arıtmalarını faal duruma getirmeleri gerekir." dedi.