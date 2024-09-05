Van'da 2 bin 600 bağ ot alev alev yandı Van'ın Gürpınar ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

İHA

Van'da akşam 20.30 saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Abdurrahman Çiçek isimli vatandaşa ait samanlıkta yangın çıktı.

Yangını gören mahalle sakinleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verildi.

2 BİN 600 BAĞ OT YANDI

Haber verilmesi üzerine kısa sürede bölgeye Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından 2 bin 600 bağ ot yanarak kül olurken yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)