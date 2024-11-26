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Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da 4 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 4 düzensiz göçmen yakalanırken 1 organizatör tutuklandı.