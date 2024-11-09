Van'da asayiş operasyonu

İHA
Van'ın Erciş ilçesinde ilgili Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan asayiş operasyonda; çeşitli ebat ve miktarlarda tabancalar, uzun namlulu silahlar ve fişekler ele geçirildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Yapılan asayiş operasyonu çerçevesinde şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla mücadele devam edecektir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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