Van'da birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alan yandı

İHA
Van'da akşam 20.35 sularında Gevaş ilçesinde bağlı Akdamar Mahallesi yakınlarında birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık alanda yangın çıktı.
3 SAATİN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bölgenin bataklık olmasından dolayı alana itfaiye aracı giremeyince yangına itfaiye erleri kürekle müdahale etti.
Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, jandarmaya konuyla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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